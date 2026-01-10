Александр Шадриков: «Мы перешли от экологии реагирования к экологии прогноза»

Он поблагодарил коллег из Минэкологии за поддержку, энтузиазм и преданность общему делу

Фото: Артем Дергунов

Александр Шадриков обратился к своим коллегам из Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, партнерам и жителям региона с благодарностью за многолетнюю совместную деятельность по развитию экологической сферы республики.

Отметив восьмой год своей активной работы на посту министра, он особо подчеркнул, что команда министерства успешно перешла от режима экстренного реагирования на проблемы окружающей среды к практике заблаговременного прогнозирования угроз и профилактики экологических рисков.

— Конечно, не все вопросы удалось снять, но, уверен, что главное мы сделали — мы научились структурировать проблемы и решать их системно и комплексно. Мы перешли от экологии реагирования к экологии прогноза, действуя на опережение там, где это возможно, — заявил министр.

Отдельно Александр Шадриков выразил глубокую признательность жителям республики, регулярно принимающим участие в мероприятиях по защите природы и улучшению качества окружающей среды. Активность татарстанцев и понимание важности поставленных целей позволили республике добиться заметных успехов в области охраны окружающей среды.

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана планирует продолжать реализацию мероприятий по улучшению состояния окружающей среды, укреплению здоровья населения и повышению общего уровня благополучия татарстанцев.

Ранее Александр Шадриков покинул пост главы Минэкологии Татарстана и возглавил департамент водных ресурсов Минприроды России.



Ариана Ранцева