В Татарстане снизилось количество обращений в «Народный контроль»

Если в 2024 году поступило 92 тысячи обращений, то в 2025-м их стало 86 тысяч

Фото: Артем Дергунов

В прошлом году в Татарстане снизилось количество обращений в «Народный контроль». Если в 2024-м поступило 92 тысячи обращений, то в 2025-м их стало 86 тысяч. Такая динамика объясняется постепенным решением многих общих проблем и снижением числа повторных заявлений, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Всего с момента запуска портала гражданами региона было зарегистрировано 743 818 заявок. Среднесуточное количество поступающих сообщений стабильно держится на отметке 246. Наибольшее число активных пользователей сервиса приходится на возрастную группу от 25 до 34 лет.

Приоритеты жителей остались практически теми же: по числу обращений лидируют благоустройство (26,2 тысячи заявок в 2025 году, в 2024-м было 27,5 тысячи), содержание и ремонт дорог (16,6 тысячи в 2025 году против 14,6 тысячи годом ранее). Также растет число обращений по организации дорожного движения, наружному освещению и содержанию домов.

Одним из значимых изменений стала интеграция «Народного контроля» с платформой обратной связи, что позволяет пользователям удобнее взаимодействовать с органами власти. Важным дополнением стало появление раздела «Безопасность», куда поступают запросы о выявленных фактах распространения наркотиков и финансовых махинациях.

Разработчики анонсировали дальнейшее обновление функционала приложения: подача обращений вскоре будет возможна исключительно после авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что повысит безопасность подачи данных и ускорит обработку заявок.

Ариана Ранцева