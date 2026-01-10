В Татарстане планируют собрать 4,3 млн тонн зерна в 2026 году

Также в республике намерены модернизировать не менее 3% тракторов

Фото: Алексей Вангаев

В 2026 году при благоприятных погодных условиях в Татарстане планируют собрать 4,3 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн сахарной свеклы и 280 тыс. тонн картофеля, не меньше 1 млн тонн маслосемян, а также заготовить по 35 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров, выступая на совещании в Доме правительства Татарстана.

Помимо этого, в 2026 году в Татарстане намерены модернизировать не менее 3% тракторов, 4% зерноуборочных и 5% кормоуборочных комбайнов. Речь идет о 9 тыс. тракторов и 3,3 тыс. комбайнов. На восстановление всего комплекса сельхозтехники требуется порядка 6,5 млрд рублей.

— Предполагается, что для своевременного проведения весенне-полевых работ вся техника должна быть отремонтирована к 15 марта в полном объеме, — приводит пресс-служба правительства слова главы Минсельхоза республики.

Как отметил Зяббаров, в 2025 году хозяйства приобрели больше 2,2 тыс. единиц техники на 10 млрд и обновили 2,5% тракторов и 7,8% комбайнов. При этом, со слов министра, чтобы сохранить технический потенциал, нужно каждый год обновлять как минимум 10% техники.

Ранее сообщалось, как реализуются профильные нацпроекты, как решается проблема загрязненного воздуха на севере Казани, как Татарстан стал флагманом по рекультивации, а также зачем республике спасать снежного барса и что общего между биткоином и углеродной единицей.

Никита Егоров