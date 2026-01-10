Жители Татарстана жалуются на сбои в работе Telegram, Duolingo и World of Warcraft

85% сообщений указывают на общие сбои в работе сайтов

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана массово жалуются на сбои в работе сразу нескольких сервисов. Согласно данным, 28% жалоб связаны с Jira, 14% — с Monetka, Duolingo и World of Warcraft, а также Telegram. Статистику приводит сайт Downdetector — поступило множество сообщений о проблемах в работе различных сервисов.

Кроме того, 85% сообщений указывают на общие сбои в работе сайтов. Downdetector продолжает собирать и анализировать информацию о неполадках, чтобы предоставить пользователям актуальную картину состояния сервисов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявили режим беспилотной опасности. Он действует с 04:45.

Дмитрий Зайцев