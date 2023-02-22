Казанская скорая помощь в 2022 году выполнила 413,5 тысячи вызовов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году скорая помощь в Казани выполнила 413,5 тысячи вызовов, больше всего вызовов поступало в понедельник и воскресенье, сообщили в горздраве.



Врачи провели 583 реанимационных мероприятия, сняли 186,8 тысячи ЭКГ.

В скорых работают 124 врача, более 1 тысячи средних медработников и 418 водителей, имеются 127 единиц санитарного автотранспорта и четыре мотобригады, а еще девять подстанций и одна ремонтно-механическая мастерская.



В минувшем году медработники получили 757 благодарностей от казанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе в Казани представители медицинских учреждений Татарстана получили 24 автомобиля. Им вручили 17 скорых, 5 легковых автомобилей и по одному микроавтобусу и мобильному комплексу.



Тогда же еще 96 медицинских работников Казани получили новые квартиры. Среди получателей жилья — врачи Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы, Станции скорой медицинской помощи, Межрегионального клинико-диагностического центра и других медучреждений столицы республики.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко