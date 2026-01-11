Депутат Школкина предложила ввести стандарты для семейных номеров в отелях

Главная цель такой инициативы — сделать отдых семей с детьми более комфортным и безопасным

Фото: Эльвира Шарафиева

В России предложили включить в национальный стандарт по семейному туризму требования к гостиницам и другим местам размещения туристов. В данном перечне нужно закрепить наличие номеров для семей с детьми, сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, чьи слова приводит ТАСС.

— На мой взгляд, национальный стандарт по семейному туризму должен содержать требования ко всей туристской инфраструктуре и средствам размещения. Например, для средств размещения должны быть требования, начиная от наличия номеров для размещения семей с детьми, — сказала парламентарий.

Она также предложила закрепить в данном списке требования к гостиницам о наличии детских площадок, анимации и детского питания в зонах придорожного сервиса.

Главная цель такой инициативы — сделать отдых семей с детьми более комфортным и безопасным.

Никита Егоров