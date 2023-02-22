МОК: медали командного турнира Олимпиады распределят только по окончании дела Камилы Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствовал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о передаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой, сообщает Sports.ru.



В комитете считают, что решение приближает процесс к окончанию. МОК надеется, что дело рассмотрят максимально быстр, и отмечает, что это в интересах всех вовлеченных, включая атлетов, которые все еще не могут получить медали Игр-2022 в Пекине.

— Только окончание данного дела позволит Международному союзу конькобежцев определить итоговые результаты командного турнира Олимпиады, а МОК — принять решение о распределении медалей, — утверждают в комитете.



WADA подало апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), поскольку в организации сочли выводы по делу спортсменки из Казани «неверными». Копия мотивировочной части решения была получена 8 февраля. РУСАДА указывала, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, однако в этом нет «никакой ее вины или халатности». Фигуристку оправдали, но вместе с тем аннулировали ее результат на чемпионате России 2022 года, в котором она одержала победу.

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Маргарита Головатенко