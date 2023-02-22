На автоматизированную систему управления дорожным движением в Казани выделят 112,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани планируется выделить почти 112,8 миллиона рублей. Подрядчика ищет ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Больше всего средств собираются вложить в закупку транспортных контролеров — 67 млн рублей. Средняя цена одной единицы — 3,9 миллиона.

Также планируются закупить 29 обзорных камер высокого разрешения — на эти цели готовы выделить около 9 млн рублей. Одна штука в среднем обойдется в 75 тысяч рублей.

Также планируется закупить 82 пункта учета интенсивности дорожного движения. Стоимость оценивается в 43,5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Несмотря на заблокированный антимонопольщиками тендер на разработку проектно-сметной документации и устройство первой очереди пилотной зоны для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств по дорогам общего пользования, Татарстан ищет подрядчика на вторую очередь объекта. Заплатить за работы готовы почти на 8,4 млн рублей меньше, чем за несостоявшуюся закупку. Подробности — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова