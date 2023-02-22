Совфед одобрил закон о приостановке действия ДСНВ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), внесенный накануне президентом Владимиром Путиным.

Закон одобрили единогласно, за это проголосовало 157 членов Совфеда.

Сегодня законопроект одобрила Госдума, тоже единогласно — за проголосовал 401 депутат.

ДСНВ предусматривал ограничение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Россия и США заявляли о его выполнении, но вместе с тем обвиняли друг друга в нарушении его положений. Москва заявила, что не будет наращивать число боеголовок, несмотря на приостановку участия в договоре.

Владимир Путин объявил о решении России приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам главы государства, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет его в ответ.

В НАТО выразили сожаление из-за решения России. В Североатлантическом альянсе призвали его пересмотреть. В США заявили, что власти не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения России. Вместе с тем Вашингтон будет изучать практические последствия приостановки участия России в ДСНВ.

Обеспокоенность решением России выразила и Япония. Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно указал, что договор способствует стратегической стабильности между США и Россией.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко