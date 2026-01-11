Daily Mail: Трамп приказал составить план вторжения в Гренландию

Однако президенту США сопротивляются высокопоставленные военные

Президент США Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию, сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

— Дональд Трамп приказал своим командирам спецназа разработать план вторжения в Гренландию — но, как стало известно The Mail on Sunday, ему сопротивляются высокопоставленные военные. По словам источников, политические «ястребы» вокруг президента США во главе с политическим советником Стивеном Миллером настолько воодушевлены успехом операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров до того, как Россия или Китай предпримут шаг, — пишут авторы материала.

Британские дипломаты считают, что Трамп хочет отвлечь американских избирателей от результатов экономики США перед промежуточными выборами в этом году, после чего он может потерять контроль над Конгрессом в пользу дипломатов.

По словам источника издания, Трампа пытались отвлечь, «говоря о менее спорных мерах, таких как перехват российских «призрачных» судов — тайной сети из сотен судов, эксплуатируемых Москвой для обхода западных санкций — или нанесение удара по Ирану». Дипломаты придумали некий «эскалационный сценарий», при котором Трамп применяет силу или «политическое принуждение», чтобы разорвать связи Гренландии с Данией. При этом худшим сценарием может стать «уничтожение НАТО изнутри».

Ранее сообщалось, что президент США анонсировал операцию против наркокартелей Мексики.

Никита Егоров