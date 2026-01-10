Казань заняла 72-е место в рейтинге самых безопасных городов мира

Столица Татарстана обогнала по этому показателю Москву и Санкт-Петербург

Фото: Динар Фатыхов

Столица Татарстана заняла 72-е место в рейтинге самых безопасных городов мира по итогам 2025 года. Так, индекс безопасности в Казани оценили в 69 баллов, следует из данных портала numbeo.

Самым безопасным городом в мире стал Абу-Даби (ОАЭ). На 2-м месте — Доха (Катар), на 3-м — Дубай (ОАЭ). В топ-5 по данному показателю также попали Тайбэй (Тайвань) и Шарджа (ОАЭ).

На 6—10-м местах рейтинга расположились Манама (Бахрейн), Маскат (Оман), Гаага (Нидерланды), Мюнхен (Германия) и Тронхейм (Норвегия).

Самым безопасным городом в России стал Нижний Новгород. В мировом рейтинге он занял 56-е место. Далее по этому показателю идет Калининград (78-е место), а топ-100 замкнула Москва.

При этом Санкт-Петербург занял лишь 111-е место в рейтинге самых безопасных городов мира.

Никита Егоров