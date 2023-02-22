Дело о «дареном» казанском младенце: прокурор просил 4 года колонии, суд пожалел мать

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Условным сроком в 3,5 года закончился процесс над 23-летней Софией Акопян — безработной матерью, которую обвиняли в безвозмездной, но незаконной передаче новорожденного сына чужим людям. Только что ей огласили приговор в Ново-Савиновском суде Казани, передает журналист «Реального времени».



В прениях представитель прокуратуры Ново-Савиновского района просила для подсудимой 4 года колонии общего режима.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Вину Акопян признала, раскаялась, о чем сообщил журналистам ее адвокат Ильяс Гарафиев. В разговоре с «Реальным временем» он уточнил — в тот момент его клиентка оказалась в сложной жизненной ситуации — отец ребенка ее бросил, от родителей внебрачную беременность она скрывала, а в роддоме оставить ребенка не разрешили врачи.



Сама фигурантка от общения с прессой наотрез отказалась. Процесс проходил в закрытом режиме.

Напомним, обвинение по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа и иные сделки в отношении несовершеннолетнего и лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии) предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Под суд среди участников предполагаемой сделки с младенцем Акопян пошла последней. В июне 2022-го в Пятигорске наказали условным сроком в 3,5 года нового «отца» малыша Юрия Билана, его знакомая Вера Шинкина получила на полгода меньше.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, 42-летняя жительница Пятигорска Шинкина взялась помочь своему знакомому Билану в сложном семейном вопросе. Тот надеялся сохранить свой брак с помощью если не своего, то приемного ребенка. На одном из форумов для родителей, готовых обсуждать такие сделки, помощница нашла молодую мать из Казани. Та родила малыша 5 декабря 2020 года, и, как считают в СК и прокуратуре, решила расстаться с ним «ввиду тяжелого материального положения».

Уже 24-го в Татарстан, по версии обвинения, прилетели «гости» с юга. И после встречи с матерью и ребенком отправились в ЗАГС — подавать заявления о добровольном установлении отцовства. Следствием установлено: в тех заявлениях настоящая мать и будущий «папа» указали последнего в качестве биологического отца ребенка и просили выдать свидетельство о рождении сына, изменив ему имя, фамилию и отчество. 27 декабря пятигорцы улетели из Казани с ребенком и новыми документами, включая нотариальную доверенность от матери, которая дала Билану согласие на усыновление и права представлять ее интересы в будущем — например, при обращении за социальными льготами.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Однако в новой семье малыш прожил лишь до 18 февраля 2021 года — после конфликта в неродной семье его изъяли и поместили в детскую больницу Пятигорска, а потом вернули в Казань, матери. На тот момент она еще не получила статус обвиняемой.

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Ирина Плотникова