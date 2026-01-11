Ученые сообщили о неожиданно сильной геомагнитной буре

Она сопровождалась необычайно яркими полярными сияниями

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В ночь с субботы на воскресенье, 11 января, на Земле произошла вторая с начала 2026 года магнитная буря. Она сопровождалась необычайно яркими полярными сияниями, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как отметили ученые, пик активности пришелся на временной промежуток с 01:00 до 03:00 мск. Интенсивность сияний достигала максимального значения — 10 баллов по специальной шкале. Нижняя граница свечения местами опускалась до широт около 50 градусов, что считается редким явлением.

При этом наблюдать данное природное явление смогли не все. По словам специалистов, в большинстве регионов европейской части России и на северо-востоке страны установилась облачная погода из-за зоны пониженного давления. Более благоприятные условия сложились в Кемеровской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, отдельных районах Мурманской области.

Ученые подчеркнули, что магнитная буря стала реакцией Земли на приход облака плазмы, выброшенного в результате одной из недавних солнечных вспышек. Ранее, по прогнозам, ожидалось более слабое возмущение и начаться оно должно было только днем. Неожиданными оказались как ранний приход плазмы, так и высокая яркость северных сияний.

Сейчас, как показали наблюдения, Земля все еще находится внутри плазменного облака. Ученые не исключают повторных геомагнитных возмущений.

Никита Егоров