Силы ПВО России ликвидировали 59 украинских БПЛА в ночь с 9 на 10 января

Зафиксированы инциденты в Крыму, Москве, Краснодаре и Брянской области

Ночью российские средства ПВО успешно перехватили и ликвидировали 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает оборонное ведомство в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел в разных регионах страны: 11 беспилотников были поражены над Черным морем, 10 — над Краснодарским краем, восемь — над Брянской областью, шесть — над Липецкой областью, четыре — над Калугой, столько же — над Азовским морем, республиками Адыгея и Крым, три — над Москвой, включая один, нацеленный непосредственно на столицу, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежем, Смоленском и Тулой.

Ранее «Реальное время» сообщало, что два рейса авиакомпании «Россия» из Москвы в Казань задержаны из-за ограничений в Шереметьево.

Дмитрий Зайцев