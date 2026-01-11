В России по итогам 2025 года в нормативном состоянии находится более 74% федеральных трасс
К 2030 году в стране планируют привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог
В России по итогам 2025 года в нормативном состоянии находятся 74,1% федеральных трасс, а региональных дорог — 55,7%. Такие данные озвучил министр транспорта страны Андрей Никитин.
— Достигнут значительный прогресс: доля федеральных трасс в надлежащем состоянии составляет 74,1%, региональных дорог — 55,7%, — цитирует Никитина ТАСС.
По его словам, к 2030-му в России планируют привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог.
