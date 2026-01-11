В казанском аэропорту задерживается семь рейсов на прилет и вылет

Некоторые из них — в Санкт-Петербург, где накануне была непогода

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани опаздывает семь рейсов, следует из данных онлайн-табло стоянки воздушных судов. Некоторые из них — в Санкт-Петербург. Напомним, что в «Культурной столице» накануне была непогода.

Так, с опозданием в 8 часов вылетит самолет в Петербург на 8:25, другие рейсы по этому направлению на 11:20 и 21:05 опоздают на час. Самолет в Стамбул на 10:10 опоздает на два часа. Незначительно задержится рейс в Минеральные воды. Также на прилет задержаны самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы.

По данным аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), на данный момент последствия вчерашней непогоды минимизированы.

— За вчерашний день операционными службами аэропорта расчищено более 350 га аэродромных территорий. Это соответствует площади 500 футбольных полей, — говорится в сообщении.

Ранее были названы самые загруженные авиамаршруты мира в 2025 году.

Никита Егоров