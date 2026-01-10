Два рейса авиакомпании «Россия» из Москвы в Казань задержаны из-за ограничений в Шереметьево

Если рейс отменен, пассажирам рекомендовано воздержаться от приезда в аэропорт

Авиакомпания «Россия» сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов 10 января из-за ограничений на прием рейсов в аэропорту Шереметьево. Часть рейсов отменена, некоторые самолеты перенаправлены в резервные аэропорты. Задерживаются два рейса из Москвы в Казань с запланированным временем вылета в 08:10 и 10:40 утра. Об этом сообщает перевозчик в своем телеграм-канале.

Пассажиров призывают проверить статус своего рейса на онлайн-табло и в личном кабинете бронирования на официальном сайте «Аэрофлота». Если рейс отменен, пассажирам рекомендовано воздержаться от приезда в аэропорт.

Для пассажиров задержанных рейсов предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам РФ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане с 04:45 действует режим беспилотной опасности.

Дмитрий Зайцев