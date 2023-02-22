В Татарстане сократили число госпремий в области науки и техники, но увеличили сумму поощрения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сократили количество ежегодных государственных премий в области науки и техники. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.



Число премий сократилось с пяти до четырех. Вместе с тем сумма поощрения выросла с 800 тысяч рублей до 1 миллиона.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 22 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году государственные премии в области науки и техники в Татарстане получили 16 человек. Их разделили по двум группам. Участникам первой достались награды за «создание и внедрение инновационной системы семеноводства зерновых культур в Татарстане».



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Маргарита Головатенко