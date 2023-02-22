Международный союз конькобежцев обратился в суд из-за решения РУСАДА по делу Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу фигуристки из Казани Камилы Валиевой. Об этом говорится в заявлении ISU.

— ISU в полном объеме проанализировал решение РУСАДА, а также материалы дела и решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Однако такая защита не может быть обеспечена путем освобождения несовершеннолетних атлетов от санкций, — сказано в заявлении.

В тексте указывается, что организация хочет добиться дисквалификации фигуристки и аннулирования ее результатов начиная с 25 декабря 2021 года.

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне стало известно, что WADA подало апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В организации сочли выводы по делу спортсменки из Казани «неверными». Действия WADA поддержал Международный олимпийский комитет (МОК).

РУСАДА указывало, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, однако в этом нет «никакой ее вины или халатности». Фигуристку оправдали, но вместе с тем аннулировали ее результат на чемпионате России 2022 года, в котором она одержала победу.



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Айрат Назипов