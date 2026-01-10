Стала известна дата проведения заседания ООН по Украине

Встреча будет посвящена «поддержанию мира и безопасности на Украине»

Совет Безопасности ООН проведет 12 января заседание по украинской тематике, согласно обновленному расписанию. Встреча, посвященная поддержанию мира и безопасности на Украине, состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ООН заявляла, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш решительно осуждает продолжающиеся смертоносные ракетные и беспилотные удары России по гражданским объектам и инфраструктуре на Украине.

По словам пресс-секретаря Гуттериша, генсек ООН решительно осуждает продолжающиеся целенаправленные ракетные и беспилотные удары Российской Федерации по критически важной гражданской инфраструктуре Украины. Эти атаки якобы привели к значительным жертвам среди гражданского населения и лишили миллионы украинцев жизненно важных услуг, включая электричество, отопление и воду, в условиях острой гуманитарной необходимости.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средства ПВО России ликвидировали 59 украинских БПЛА в ночь с 9 на 10 января.

