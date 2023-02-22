Россия занимается созданием альтернативы SWIFT

Россия занимается созданием альтернативы SWIFT. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для этого активно развиваются системы передачи, различные другие пути передачи информации финансовой, в том числе под эгидой Банка России, — приводит ее слова «РИА Новости».

По ее словам, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивых настроений западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие государства, для многих — это вопрос выживания.

Фото: realnoevremya.ru

Запад ввел масштабные санкции против России после ее решения о начале спецоперации на Украине. Отключение от системы SWIFT ряда российских банков вошло в шестой санкционный пакет Евросоюза. Радикально настроенные члены ЕС, к которым относятся Польша и страны Балтии, выдвигали требования об отключении от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT еще большего числа российских банков.



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Айрат Назипов