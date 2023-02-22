В Татарстане по нацпроекту обновят более 280 км дорог за 1,9 млн рублей
В Татарстане планируют обновить более 280 км дорог регионального и местного значения. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса региона.
Планируется привести в норму 26 искусственных дорожных сооружений, в том числе выполнить ремонт более 120 тысяч км региональных дорог. На дорогах общего пользования регионального и местного значения обновят 57 объектов.
Госконтракты заключили по всем объектам, сумма финансирования из бюджета Татарстана составит 1,9 млн рублей.
В нормативное состояние приведут участки дорог Казань — Шемордан, Набережные Челны — Сарманово, Апастово — Тетюши, Базарные Матаки — Мамыково и др.
В Татарстане обновят 14 км федеральной дороги Цивильск — Ульяновск. Работы по устройству защитных слоев проведут на км 122+805 — км 136+710.
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