На устройство дорожек в парках и скверах Казани выделят 13,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В садах, парках и скверах Казани в 2023 году планируют устроить дорожки, а еще выполнить облицовку стен и ступеней гранитными плитами. На эти цели из бюджета города выделят 13,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Работы проведут в 125 садах, парках и скверах Казани во всех районах. Больше всего работ ожидается в Вахитовском районе — их проведут в 43 местах. В Приволжском районе работы ожидаются в 20 местах, в Ново-Савиновском — в 18, в Советском — в 16, в Московском — в 13, в Кировском — в десяти, в Авиастроительном — в пяти.

Заказчиком выступает МУП трест «Горводзеленхоз». Подрядчик должен выполнить работы до конца 2023 года. Подать заявку можно до 3 марта, исполнителя определят 7 марта.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в феврале власти Казани решили выделить из городского бюджета 3,2 млн рублей на асфальтирование дорожек в парках и скверах. В списке 126 общественных пространств в Вахитовском, Приволжском, Московском, Кировском, Авиастроительном, Ново-Савиновском и Советском районах.



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Маргарита Головатенко