Александр Овечкин забил 916-ю шайбу в карьере

По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122)

Фото: Динар Фатыхов

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин забил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата с «Чикаго». «Вашингтон» одержал победу со счетом 5:1. Об этом сообщает ТАСС.

У победителей голы забили Энтони Бовиллье (5-я минута), Коннор Маймайкл (16), Этен Фрэнк (19), Джастин Сурдиф (33), Овечкин (54), у проигравших — Оливер Мур (29).

Овечкин забросил 916-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин довел число голов в НХЛ (с учетом плей-офф) до 993 (916 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).

В 45 матчах нынешнего сезона Овечкин забил 19 голов и набрал 38 очков по системе «гол + пас» (19 + 19). «Вашингтон» набрал 52 очка в 45 матчах в Центральном дивизионе и занимает четвертое место. «Чикаго» в Центральном дивизионе находится на шестом месте, имея 43 очка в 44 играх. В следующем матче 12 января «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нэшвиллом», «Чикаго» сыграет с этим соперником на день раньше.

Дмитрий Зайцев