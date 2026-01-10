Слово «ОК» стало самым популярным в русском языке — Институт русистики

Популярность объясняется информативностью и однозначностью

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Слово «ОК» признано самым популярным в русском языке, согласно данным Института русистики, сообщает РИА «Новости».

Этот заимствованный англицизм активно используется в устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля. Его популярность объясняется информативностью и однозначностью, а также стремлением к краткости в русском языке.

В институте подчеркивают, что слово «ОК» стало неотъемлемой частью повседневной речи, заменяя более длинные выражения и фразы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что государственным словом 2025 года в России стала «рождаемость».

Дмитрий Зайцев