Слово «ОК» стало самым популярным в русском языке — Институт русистики
Популярность объясняется информативностью и однозначностью
Слово «ОК» признано самым популярным в русском языке, согласно данным Института русистики, сообщает РИА «Новости».
Этот заимствованный англицизм активно используется в устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля. Его популярность объясняется информативностью и однозначностью, а также стремлением к краткости в русском языке.
В институте подчеркивают, что слово «ОК» стало неотъемлемой частью повседневной речи, заменяя более длинные выражения и фразы.
Ранее «Реальное время» сообщало, что государственным словом 2025 года в России стала «рождаемость».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».