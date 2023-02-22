ФСБ задержала казанца — сторонника террористической организации

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Татарстану

В Татарстане задержали сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (МТО «КТД»)* — им оказался 25-летний житель Казани. Задержание проводилось Управлением ФСБ России по Татарстану совместно с ЦПЭ МВД по РТ, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РТ.



В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.



В феврале двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)** планировали подрыв цистерн на химическом предприятии в Калужской области. Террористы планировали применить самодельное взрывное устройство и использовать зажигательные смеси для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами.



* Решением Московского окружного военного суда от 05 июня 2019 года признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

** Организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

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Маргарита Головатенко