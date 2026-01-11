Татарстан попал в топ-3 региона России, где стало меньше дорожных камер

Больше всего дорожных камер по состоянию на 1 января 2026 года насчитывается в Москве

Фото: Дмитрий Зайцев

В Татарстане за последние шесть месяцев количество дорожных камер автоматической фиксации нарушений сократилось на 41 штуку. Более того, республика попала в топ-3 региона России, где зафиксировали наибольшее сокращение числа таких камер, следует из результатов исследования агентства ПромРейтинг.

Наиболее заметный рост количества камер за минувшие полгода зафиксирован в Омской области (+163 шт.), Кемеровской области-Кузбассе (+149шт.), Республике Дагестан (+136 шт.) и Курганской области (+118 шт.).

Эксперты также отметили, что больше всего дорожных камер по состоянию на 1 января 2026 года насчитывается в Москве (13,6 тыс.). На втором месте по данному показателю — Краснодарский край (2,9 тыс.), а замыкает тройку лидеров Республика Башкортостан (2 тыс.).

В топ-5 регионов по количеству дорожных камер также попали Московская область (1,9 тыс.) и Санкт-Петербург (1,6 тыс.). На 6-10 местах данного рейтинга расположились Самарская (1,2 тыс.), Саратовская и Свердловская(в обоих по 1,1 тыс.) области. Замыкают десятку Челябинская и Ленинградская области (в обоих чуть более 1 тыс. камер).

Ранее сообщалось, что за 2025 год на переездах Горьковской магистрали произошло на 17% меньше нарушений.

Никита Егоров