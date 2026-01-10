Правительство утвердило меры поддержки матерей и новорожденных детей

План включает разработку необходимых методических рекомендаций и организационных механизмов

Фото: Евгения Осипова

Правительство России утвердило комплекс мер для улучшения послеродовой поддержки молодых мам и семей с новорожденными детьми. Согласно документу, опубликованному на портале правительства, основной целью является повышение качества медицинского и социального сопровождения рожениц и младенцев, пишет ТАСС.

Реализовать нововведения предстоит Министерству здравоохранения России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). План включает разработку необходимых методических рекомендаций и организационных механизмов, позволяющих обеспечить должный уровень заботы о женщинах и детях в регионах.

Предусмотренные меры охватывают широкий спектр направлений — от оказания медицинской помощи до социальных услуг, что должно положительно сказаться на здоровье будущих поколений.

Проект стартует в ближайшее время, его окончание совпадет с завершением исполнения национального плана социально-экономического развития Российской Федерации в 2030 году.

Ариана Ранцева