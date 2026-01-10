Как выглядит небо над Татарстаном после введения режима опасности БПЛА 10 января
В воздушном пространстве замечено несколько авиалайнеров
В Татарстане более четырех часов действует режим беспилотной опасности. О его введении сообщило приложение МЧС в 04:45 утра 10 января.
Позднее стало известно, что сразу два рейса, следующих из московского Шереметьево в Казань, задерживаются из-за локальных ограничений.
По данным мониторингового сервиса FlightRadar, на данный момент в небе над Татарстаном находится не менее шести воздушных судов, выполняющих различные рейсы.
Напомним, что об ограничениях работы региональных воздушных гаваней со стороны Росавиации не сообщалось.
