Как выглядит небо над Татарстаном после введения режима опасности БПЛА 10 января

10:10, 10.01.2026

В воздушном пространстве замечено несколько авиалайнеров

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

В Татарстане более четырех часов действует режим беспилотной опасности. О его введении сообщило приложение МЧС в 04:45 утра 10 января.

Позднее стало известно, что сразу два рейса, следующих из московского Шереметьево в Казань, задерживаются из-за локальных ограничений.

По данным мониторингового сервиса FlightRadar, на данный момент в небе над Татарстаном находится не менее шести воздушных судов, выполняющих различные рейсы.

Напомним, что об ограничениях работы региональных воздушных гаваней со стороны Росавиации не сообщалось.

Дмитрий Зайцев

