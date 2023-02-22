Членство Союза журналистов России в Международной федерации приостановили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководство Международной федерации журналистов (МФЖ) приостановило членство в своей организации Союза журналистов России (СЖР). Об этом ТАСС рассказал председатель организации Владимир Соловьев.

— Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено, — отметил он.

Международная федерация журналистов является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ. Она была основана в 1926 году. Ее штаб-квартира находится в Брюсселе. Сейчас она представляет около 600 тысяч журналистов из более чем 139 стран мира. МФЖ защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе.

На прошлой неделе председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что его организация будет настаивать на отмене уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения спецоперации. По словам Соловьева, в организацию поступило несколько запросов из московских и региональных СМИ, которых обвинили в «неправильных заявлениях» по отношению к СВО.

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Айрат Назипов