В Татарстане планируют ввести более 3,1 млн кв. м жилья в 2026 году

Отмечается, что 1,9 млн «квадратов» введут по линии ИЖС

Фото: Реальное время

В 2026 году в Татарстане планируют построить больше 3,1 млн кв. м жилья: 1,9 млн «квадратов» — по линии ИЖС, 1,45 млн — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья, и 150 тысяч кв. м — по программе социальной ипотеки. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, чьи слова приводит пресс-служба правительства Татарстана.

— Четыре программы направлены на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. В наступившем году жилье получат 641 ребенок-сирота, 21 многодетная семья, имеющая пять и более детей, 61 молодая семья и три семьи из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. Для детей-сирот в 2026 году предусмотрено приобретение 641 жилого помещения в 57 строящихся многоквартирных домах. На сегодня общее выполнение по строительству составляет 32%, — цитирует министра пресс-служба правительства.

Что касается капремонта многоквартирных домов, то в 2026 году в республике обновят 706 зданий (общей площадью порядка 4 млн кв. м) и заменят 99 лифтов (работы проведут в 44 домах в шести муниципальных образованиях).

Никита Егоров