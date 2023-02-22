Татарстан по количеству принятых иностранцев занял 4-е место в России
В 2022 году в Татарстан въехали более 173 тысяч иностранных граждан. Это 1-е место в Приволжском федеральном округе и 4-е в целом по России, сообщил на 41-м заседании Госсовета республики заместитель министра внутренних дел по региону — начальник полиции Алексей Соколов.
— Около 77 тысяч иностранцев основной целью приезда указали трудовую деятельность, почти 38 тысяч — учебу. Приобрели гражданство Российской Федерации почти 8 тысяч человек, — рассказал он.
По его словам, преступления со стороны иностранцев не оказывают существенного влияния на оперативную обстановку в Татарстане. В 2022 году они совершили 634 преступления, удельный вес — чуть более 1%.
«Реальное время» писало, что в Татарстане за последние 5 лет выдача видов на жительство выросла почти в 1,8 раза. За 2022 год в республике приняли 5,4 тысячи таких решений. Впервые их количество превысило отметку в 5 тысяч.
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