«Аэрофлот» перенаправил семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Особое внимание уделено транзитным пассажирам: компания обеспечит трансфер обратно в Шереметьево для дальнейшего следования по маршруту

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о мерах по снижению негативных последствий временного закрытия аэропорта Шереметьево 10 января. Из-за введенных ограничений семь регулярных рейсов были направлены на запасные аэродромы Москвы и Нижнего Новгорода.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, на 11 часов утра 10 января замещающими направлениями стали московские аэропорты Домодедово и Внуково, а также Нижегородский аэропорт. Для пассажиров, прибывших в столичные терминалы, организован процесс обслуживания и выдачи багажа.

Особое внимание уделено транзитным пассажирам: компания обеспечит трансфер обратно в Шереметьево для дальнейшего следования по маршруту. В случаях окончания летного времени экипажа пассажиров рейсом из Хургады планируют доставить в Москву наземным транспортом, рейс из Еревана временно приостановлен, и пассажиры разместятся в гостиницах, ожидая вылета.

Пассажиры рейса из Стамбула вынуждены ожидать возможности отправиться в столицу в ближайшее время после восстановления нормальной работы аэропорта Шереметьево.



Ариана Ранцева