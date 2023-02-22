Мишустин поручил скорректировать базу для возвращения к традиционной системе образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в короткие сроки скорректировать нормативную базу для возвращения к традиционной системе высшего образования, сообщает ТАСС.

— Надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе, — сказал глава Кабинета министров в среду на заседании правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. Срок обучения, по его словам, составит от 4 до 6 лет. Владимир Путин обратил внимание, что переход на новую систему высшего образования необходимо сделать плавным. Он поручил «все продумать, проработать до мелочей».

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Маргарита Головатенко