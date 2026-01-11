Ядовитые стрелы, Вифлеемская звезда, оспа обезьян

Интересные новости науки за неделю с 5 по 11 января

Фото: Реальное время

Астрономы вновь попытались объяснить чудо явления Вифлеемской звезды — в китайских летописях нашли подходящую под библейское описание комету. Британские ученые сообщили, что похудевшие на оземпике люди возвращают вес в четыре раза быстрее, чем те, кто сбрасывал вес естественными методами — диетой и спортом. Шведские археологи доказали, что человек охотился с отравленными стрелами еще 60 тысяч лет назад. Вирус обезьяньей оспы влияет на мужскую фертильность и постоянно эволюционирует, так что возможны новые вспышки. Подробнее — в первой подборке научных новостей 2026 года.

Китайские летописи раскрыли тайну Вифлеемской звезды?

Православные христиане встречали Рождество 7 января. По Евангелию от Матфея, рождение Христа сопровождалось возникновением на небе необычайно яркой звезды, которая указала путь волхвам — вела их к месту появления Младенца на свет, а потом остановилась на небе над вертепом. В христианской традиции это небесное явление принято именовать Вифлеемской звездой.

Астрономы много лет спорят, что бы это могло быть. Были версии о том, что в ночь Рождества с Земли была видна вспышка сверхновой. Говорили о том, что это было редкое атмосферное явление, усилившее отражение солнечного света от ближайших планет Солнечной системы. Но так вести себя — сначала явно двигаться, а потом «зависнуть» на одном месте — не может ни звезда, ни планета, ни сверхновая.

По Евангелию от Матфея, рождение Христа сопровождалось появлением на небе необычайно яркой звезды, которая указала путь волхвам. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Новое опубликованное исследование на эту тему предполагает: двигаться по небосклону, а потом оставаться временно неподвижной теоретически может комета. Но только если на несколько часов попадет в состояние временной геосинхронности — когда наблюдатель на Земле не замечает ее движения. Предположив такое развитие событий, ученые принялись искать упоминания о подходящей по времени комете в древних хрониках.

И нашли ее в китайских хрониках «Хань шу». Там описывается, что «метельчатая звезда» (так китайцы называли кометы) наблюдалась очень близко к тому временному отрезку, в который укладывается рождение Иисуса. Комета была видна более 70 дней, обладала существенной яркостью. Более того, ученые смоделировали ее орбиту и выяснили, что она действительно могла выглядеть почти неподвижной над районом вокруг Вифлеема целых два часа.

Человек пользовался отравленными стрелами 60 000 лет назад

Биомолекулярные археологи из Стокгольмского университета обнаружили в Южной Африке самые ранние следы использования яда для стрел: их возраст около 60 000 лет! Это древнейшее свидетельство того, что палеолитические охотники понимали кое-что в ядовитых растениях и умели применять яд для охоты на крупных животных. Искали такие свидетельства давно: археологи уже несколько десятков лет подозревали, что небольшие орудия — камни и стрелы, найденные на стоянках эпохи палеолита, — вряд ли были способны убить крупное животное. Значит, охотники чем-то помогали себе. Но прямых химических доказательств тому не находилось — биологические яды разлагаются со временем, ведь это обычные органические молекулы.

И вот шведские археологи изучили на биомолекулярном уровне десять острых каменных отщепов из скального убежища Умхлатузана в провинции Квазулу-Натал в ЮАР. На пяти камнях нашли следы токсичного алкалоида, который содержится в местном растении боофоне двурядной (Boophone disticha) из семейства амариллисовых. О том, что она ядовита, известно давно — в быту ее называют, например, «бушменская отрава», «убийца быков». Небольшое количество яда боофоне (он получается из млечного сока луковицы растения) убивает крысу за полчаса, а у человека может вызвать тошноту и паралич дыхания. Бушмены издревле охотились на крупную добычу, обмакивая стрелы и копья в яд боофоне. И вот теперь становится понятно, что знали об этом и охотники палеолита.

60 000 лет назад люди уже были способны разработать технику выделения яда из растений и намазывать им наконечники стрел. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

До сих пор самые ранние свидетельства использования ядов для стрел датировались возрастом в 6,7 тысячи лет и были найдены в пещере Крюгер — тоже в Южной Африке. Это было вещество, нарушающее работу сердца.

У этого открытия есть важное следствие. 60 000 лет назад люди уже были способны разработать технику выделения яда из растений и намазывать им наконечники стрел. Значит, в эпоху палеолита мы уже были способны и планировать, и строить стратегию, и договариваться, и демонстрировать причинно-следственное мышление. Древние люди не были примитивными дикарями, а использовали сложные поведенческие модели, отлично знали окружавшую их природу и умели использовать даже ядовитые растения для собственного блага.

Вирус обезьяньей оспы эволюционирует

Ученые исследуют разновидности вируса обезьяньей оспы, циркулирующие по сей день, в попытках понять, как ему удалось распространиться по всему миру в 2022 году. Конечная цель — спрогнозировать, сможет ли это повториться. Ведь оспа обезьян продолжает вызывать локальные вспышки в Африке и иногда в других частях мира. Всего известно четыре разновидности (клады) вируса оспы обезьян. Болезнь поражает людей с 1970-х годов, первая крупная вспышка случилась в Нигерии в конце 2010-х. Этот же штамм спровоцировал и глобальную вспышку 2022 года, в результате которой заболели более 100 тысяч человек.

Из недавно опубликованного на сервере препринтов исследования следует, что эта разновидность вируса способна влиять на мужскую фертильность — по крайней мере, у мышей. В яичках грызунов вирус сохраняется в большой концентрации как минимум три недели после заражения. Инфекция вызывает повреждение тканей и приводит к снижению выработки спермы. Исследования влияния обезьяньей оспы на фертильность человека пока не проводились.

Всего известно четыре разновидности (клады) вируса оспы обезьян. Болезнь поражает людей с 1970-х годов, первая крупная вспышка случилась в Нигерии в конце 2010-х. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Между тем вирус продолжает эволюционировать: в декабре 2025 года медики в Британии впервые сообщили о новом штамме оспы обезьян, который сочетает в себе генетические элементы двух клад. Именно эволюция позволяет вирусам уворачиваться от иммунитета и противодействовать лекарствам. На сегодняшний момент новые клады вируса оспы отличаются от предшественников тем, что они менее губительны, зато лучше приспособлены для передачи от человека к человеку. В том числе и через половые контакты.

Медики не исключают новых вспышек: изучение вируса обезьяньей оспы преподносит все новые неприятные сюрпризы. Ученые уверены: не время для беспечности!

Похудевшие на препаратах люди возвращают вес быстрее, чем худевшие «силой воли»

Ученые из Оксфордского университета провели масштабное исследование, из которого следует: люди, прекратившие прием препаратов для похудения, восстанавливают весь потерянный вес менее чем за два года. Это значительно быстрее, чем те, кто придерживались привычных программ похудения.

Исследовались препараты из класса агонистов рецепторов глюканоподобного пептида. Самый известный из них — семаглутид. Изначально они разработаны для лечения диабета II типа и действуют, снижая тягу человека к еде. Ученые из Оксфорда решили выяснить, что происходит через годы после окончания приема препарата. Их исследование включало обзор 37 уже вышедших научных работ, посвященных препаратам для похудения, с участием 9 341 человека.

Результат анализа оказался неумолимым: люди, которые прекращали прием лекарства, восстанавливали вес со скоростью около 400 граммов в месяц. Первоначальный вес полностью возвращался примерно через 1,7 года. Это усредненные цифры: на препаратах люди теряли в среднем 8,3 кг, но возвращали 4,8 кг только за первый год после окончания лечения. И эта скорость возвращения килограммов оказалась почти вчетверо выше, чем у людей, которые худели под действием поведенческих программ (изменение образа жизни, схемы питания, добавление физической активности и т. д.)



Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые отмечают: лекарства не виноваты. Быстрое возвращение килограммов связано исключительно с подходом человека к образу жизни. Наблюдаемое явление отражает природу ожирения как хронического, рецидивирующего состояния и служит предостережением всем тем, кто хочет быстро и без усилий похудеть. Даже после приема «волшебной таблетки» нужен комплексный подход и долгосрочный контроль веса — только это поможет удержать килограммы в узде.