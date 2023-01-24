Итоги дня: дефицит лекарств, полторы минуты до «ядерной полуночи», проблемы журналистики в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 24 января:
- Президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. По его словам, это произошло на фоне увеличения производства фармацевтической продукции. В связи с этим глава государства поручил обеспечить резерв наиболее необходимых лекарств.
- На итоговой коллегии Минстроя Татарстана глав городов и районов призвали положить конец хаотичной жилой застройке, в частности — в пределах Казанской и Челнинской агломераций. «Многие вещи будем делать по-другому, особенно пригород», — предупредил президент республики Рустам Минниханов, поручив развивать территории только с сопутствующей инфраструктурой и не допускать новых ошибок градостроительства.
- Символические стрелки часов Судного дня перевели — они максимально приблизились к ядерной полуночи. Глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон заявила, что так близко к этой отметке они еще не были — остается 90 секунд до полуночи». Это время символизирует напряженность обстановки в мире.
- Главной проблемой в журналистике остаются низкие зарплаты. Также стало меньше громких имен, хромает подготовка профессиональных кадров, а новую технику и технологии получить сложно, заявил гендиректор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
- Российские власти не обсуждают возможность ограничить выезд граждан из страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, связанный с предложением изменить порядок пересечения российской границы для автомобилей, он ответил, что «в Кремле не обсуждается».
- ЛДПР выступила с инициативой закрепить в российском законодательстве статус «дети спецоперации», законопроект планируют внести в Госдуму. Как объяснил председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, закрепление в законодательстве статуса «дети СВО» поможет властям принимать документы о введении для них льгот и различных выплат «по аналогии с детьми войны».
- В Госдуме рассматривают возможность снизить пенсионный возраст в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Так, в новых регионах России предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
- Ввод жилья в Татарстане по итогам 2022 года составил 3 млн 93 тысячи квадратных метров. Таким образом, в республике побили предыдущий рекорд. По вводу жилья Татарстан занимает первую строчку по Приволжскому федеральному округу и шестую — среди всех регионов России.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Украина предложила заключить с ней пакт о ненападении. По его словам, со стороны Киева идут противоречивые сигналы: «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались». С другой, утверждает Лукашенко, западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать «боевиков и экстремистов». «Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать».
- Злоумышленники продолжают начатый год назад разбор находящейся под охраной государства трубы завода маркизов Паулуччи в Ключищах. Заметившие это местные жители обратились с сообщением о нарушении закона в полицию, но мародеры успели разобрать и увезти около двух метров старинной кирпичной кладки.
- В Казани приступят к проектированию нового современного светомузыкального фонтана на озере Нижний Кабан. Деньги на проектирование выделены. Также отремонтируют и запустят фонтаны в сквере Славы и парке им. Петрова. Всего на балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 27 фонтанов.
- Общее количество подписчиков в социальных сетях ведущих СМИ Татарстана возросло до 7,5 млн. В 2022 году рост посещаемости сайтов составил более 10%. Средний новостной охват в день всеми редакциями — порядка 340 тысяч уникальных пользователей из Татарстана. В среднем редакции ежедневно выпускают около 3 тысяч уникальных сообщений.
- Уже через неделю осужденный за обман дольщиков Рашид Аитов может выйти на свободу. 31 января Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционное представление прокуроров о его условно-досрочном освобождении. Нюанс в том, что в один день с этим решением суд Нижнекамска постановил еще одно — перевести бывшего казанского депутата и основателя стройфирмы «Свей» из колонии общего режима в колонию-поселение. Прокуроры не согласны и с этим. А до конца срока по приговору 70-летнему зэку остались считаные месяцы.
- В 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. За последние 5 лет в Казани построили 4,8 млн квадратных метров жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадратов» жилья.
- Глава исполкома Казани Рустем Гафаров обратился к главам районов Татарстана с просьбой восстановить работу полигонов на своих территориях, потому что уже осенью, по его прогнозу, «мусор из столицы РТ будет некуда вывозить». Сейчас в Казани действует только один полигон, расположенный на улице Химической. По первоначальным расчетам, его мощности должно было хватить еще на пару лет, однако из-за возросших в последние годы объемов мусора фактическое заполнение опережает проектные сроки.
- Казань не примет матч за Суперкубок УЕФА, который планировалось провести в 2023 году. По данным Sky News, официальное решение о переносе турнира объявят на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций 25 января. УЕФА не намерена снимать ограничения с российских сборных и клубов, пока продолжается спецоперация на Украине.
- Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Пока же объемы производства спутников в стране «недостаточные». В 2027 году планируется начать развертывание российской орбитальной станции.
- От шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся айсберг площадью 1 550 квадратных километров. Специалисты объяснили, что это естественный процесс, который не связан с глобальным потеплением. В прошлом году от ледника Брант откололся кусок льда площадью 1 270 квадратных километров.
- В Казани за 10 лет построено и отремонтировано 16,9 млн квадратных метров дорог. Общая площадь городских дорог увеличилась до 22,24 млн кв. м, а показатель их нормативного состояния составил 84%.
- Агрофирма «Залесный», занимающаяся разведением сельскохозяйственной птицы, оказалась на грани краха. Предприятие, расположенное в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарстана, в 2020 году оказалось практически уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа. Ущерб, который нанесен компании, достигал 225 миллионов рублей, в то время как общие потери всех пострадавших птицеводов региона составили 230 миллионов.
- В 2022 году в Татарстане план по улучшению жилищных условий выполнили на 92,2%. Одна из причин — снижение покупательной способности населения. За год жилищные условия улучшили 105 тысяч семей, тогда как в республике рассчитывали на 113 тысяч.
- Глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин высказался об акции публичного сожжения Корана в Швеции. Случившееся он назвал «жалким бунтом против того, что ты не в состоянии понять и победить». Он подчеркнул, что ДУМ осуждает такие акции и призывает мусульман не поддаваться на провокации.
- Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Его соперник, американец Себастьян Корда, снялся с третьего сета матча 1/4 финала из-за травмы. Россиянин вел со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. В полуфинале Карен Хачанов встретится с победителем игры между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.
- В 2022 году Татарстанская таможня выявила немаркированные продовольственные товары с нарушением требований технического регламента объемом почти 22 тонны общей стоимостью 2,3 млн рублей. За прошедший год она зарегистрировала 266 фактов незаконного перемещения наличных денег. Плановое задание по перечислению таможенных и иных платежей Татарстанской таможней выполнено на 118% — в бюджет перечислено более 2 млрд рублей.
- Прокурором Набережных Челнов стал старший советник юстиции Артур Абуталипов. Он сменил Дмитрия Ерпелева, который возглавил Зеленодольскую городскую прокуратуру.
- Через 2 года после начала работы онлайн-медресе на татарском ДУМ Татарстана и издательский дом «Хузур» представили его русский вариант. Он отличается и по составу преподавателей, и по структуре самих курсов. Кроме того, добавился практикум чтения намаза — для женщин и мужчин.
- Полиция начала проверку после ЧП в гимназии №19 Казани — там в кабинете ОБЖ взорвали гранату. Распространившийся среди родителей слух — якобы опасное «пособие» на урок принес учитель — силовики и представители управления образования опровергают и уточняют, что граната не боевая, а игровая и пострадавших не было.
- Объявлены номинанты на «Оскар». За награду в категории «Лучший фильм» будут бороться десять картин. В номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» представлена российская кинокартина «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых.
Ключевые события 335-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены украинские подразделения 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.
- На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска (ДНР).
- На Запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны, а также самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и три автомобиля.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения около Артемовска и Новоукраинки (ДНР).
- Авиацией ВКС России в Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Средствами противовоздушной обороны сбито 10 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаПроисшествияТехнологииЭкономикаФинансыНедвижимость
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