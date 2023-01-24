Владимир Путин призвал создать резерв лекарств в России

Нужно обеспечить в России резерв наиболее необходимых лекарств в определенный промежуток времени. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того, что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов, — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что в сфере фармацевтики своя специфика, однако стратегия работы может быть схожей.

— Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее, — отметил Владимир Путин.

Президент объяснил, что благодаря такому подходу на российском рынке не появится ажиотажа.

Напомним, Владимир Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках и рост цен на них. При этом он отметил, что в России наблюдается рост производства фармацевтической продукции.



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Антон Гаврилов