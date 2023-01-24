УЕФА планирует сохранить санкции против российского футбола

УЕФА не намерена снимать ограничения с российских сборных и клубов, пока продолжается спецоперация на Украине. Об этом стало известно Sky News.

По данным издания, УЕФА хочет обсудить с РФС общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию, готовясь к моменту, когда команды смогут вернуться к соревнованиям, если спецоперация закончится.

Встреча между руководством РФС и УЕФА состоится сегодня. А уже завтра пройдет заседание исполкома европейского футбольного органа.



Фото: pixabay.com

Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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Айрат Назипов