Онлайн-медресе: теперь на русском

По запросу прихожан ДУМ РТ создал новую версию примечетских курсов — в интернете

Через два года после начала работы онлайн-медресе на татарском Духовное управление мусульман республики и издательский дом «Хузур» представили его русский вариант. Он отличается и по составу преподавателей, и по структуре самих курсов, хотя в обоих вариантах база и основные направления идентичны — в интернете дают ту же информацию, что и в примечетских курсах, которых в Татарстане 700. Также в русском варианте добавился практикум чтения намаза — для женщин и мужчин. Детали — в материале «Реального времени».

Зарегистрировалось 63 тысячи, закончили 475

В онлайн-медресе — семь главных курсов. Это фикх (основы исламского права для начинающих), акыда (основы исламского вероубеждения), история ислама у татар, сира (жизнеописание) пророка Мухаммада, таджвид (основы арабской грамматики и правильного чтения Священного Корана), тафсир (основы правильного понимания смыслов Книги), ахляк (основы исламской этики). Все уроки можно посмотреть на видео, послушать в аудио или просто прочитать, кроме практикумов по намазу, которые даны только в видеовариантах. Медресе работает на отдельном сайте, а также в виде приложений для iOS и Android.

Татарский вариант появился в январе 2021 года, это первое татарское онлайн-медресе в принципе. За 2021-й в система зарегистрировалось около 50 000 человек, в 2022-м — 14 385, сейчас на сайте 63 577 пользователей. Из них 43% — люди до 44, а 60% — женщины. Больше всего посетителей из России, Казахстана, США, Киргизии, Узбекистана, Германии. Полностью обучение по всем курсам прошли 475, а, к примеру, курс «Ислам в истории татарского народа» прослушали 4300 человек.

Его основа — программа «Религиозное воспитание», утвержденная ДУМ РТ и проверенная по нормам ханафитского мазхаба и матуридитской акыды, самым распространенным в республике.

Фото: dumrt.ru

Изучив оба варианта, замечаешь некоторые различия. К примеру, в татарском используется графика попроще, а в русском сразу бросается в глаза символ тюльпана и логотип 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. На татарском учат четыре хазрата: Ирек Нуриев из Менделеевска, Радиф Тимергалиев из Кукмора, имам-хатыб казанской мечети «Рамазан» Султан Мурадимов и главный редактор издательского отдела ИД «Хузур» Ленар Хамматов. В русском варианте преподавателей 8, и это связано с тем, что их отбирали по уровню владения языками. Это Айрат Яруллин из медресе «Мухаммадия», хафиз (знающий Коран наизусть), и магистр исламских наук Ахмед Ибрагимов, преподаватели КИУ Ильнур Ямалиев, Рашид Сибгатуллин и Роман Зиякаев, замдиректора «Мухаммадии» и имам мечети «Гаилэ» Рустем Хайруллин. Единственный «билингв» — Султан Мурадимов. Всего — 200 с лишним уроков на 48 часов. Оформление видео достаточно скупое — это говорящие эксперты, иногда появляющиеся цитаты.

Бороться с радикализмом

— Мы все равно говорим, что если есть возможность, надо учиться у учителя, — отметил на пресс-конференции глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин. — Скажем, я хочу научиться онлайн читать Куръан, это возможно, но сложно. Если не будет того, кто меня поправит, я буду так читать до конца жизни. Нужен специалист, который наставит меня в начале пути.

— Мы все равно говорим, что если есть возможность, надо учиться у учителя, — отметил на пресс-конференции глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин

Как отметил ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин, у проекта есть определенные стратегические задачи:

— Сейчас очень много онлайн-медресе на русском языке, и они очень разные идеологически. Обучаясь в них, можно стать кем угодно, и сектантом, и радикалом. Наша задача — дистанционно дать хорошие и правильные знания.

Журналисты уточнили, можно ли будет обучаться онлайн сразу у конкретного преподавателя. «Вы что, представляете, что преподаватель сидит в аквариуме и к нему всегда можно обратиться?» — пошутил муфтий. Организаторы напомнили, что, в частности, в РИУ есть дистанционное обучение — можно слушать лекции в конкретное время в режиме конференции. Но это платная услуга. Онлайн-медресе — бесплатное.

Корреспондент «Реального времени» уточнил, планируется ли проведение каких-то активностей в виде семинаров, где интернет-шакирды могли бы задавать уточняющие вопросы. Глава «Хузура» Ришат Хамидуллин ответил, что подобные мероприятия в планах.