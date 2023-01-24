Объявлены номинанты на «Оскар»
Стали известны номинанты на «Оскар». За награду в категории «Лучший фильм» будут бороться десять картин:
- «Аватар: Путь воды»;
- «Банши Инишерина»;
- «Все везде и сразу»;
- «Говорят женщины»;
- «На Западном фронте без перемен»;
- «ТАР»;
- «Топ Ган: Мэверик»;
- «Треугольник печали»;
- «Фабельманы»;
- «Элвис».
«Аватар» проходит по еще трем номинациям: за лучшие художественное оформление, визуальные эффекты и звук.
Лучшая режиссура: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»; Мартин МакДона — «Банши Инишерина»; Стивен Спилберг — «Фабельманы»; Тодд Филд — «ТАР»; Рубен Эстлунд — «Треугольник печали».
Лучшая женская роль: Кейт Бланшетт — «ТАР»; Ана де Армас — «Блондинка»; Мишель Йео — «Все везде и сразу»; Андреа Райзборо — «Ради Лесли»; Мишель Уильямс — «Фабельманы».
Лучшая мужская роль: Остин Батлер — «Элвис»; Пол Мескал — «Солнце мое»; Билл Найи — «Жить»; Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»; Брендан Фрэйзер — «Кит».
Лучшая женская роль второго плана: Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»; Джейми Ли Кёртис — «Все везде и сразу»; Керри Кондон — «Банши Инишерина»; Стефани Сюй — «Все везде и сразу»; Хонг Чау — «Кит».
Лучшая мужская роль второго плана: Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»; Брендан Глисон — «Банши Инишерина»; Барри Кеоган — «Банши Инишерина»; Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу»; Джадд Хёрш — «Фабельманы».
Лучший оригинальный сценарий: «Банши Инишерина» — Мартин МакДона; «Все везде и сразу» — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт; «ТАР» — Тодд Филд; «Треугольник печали» — Рубен Эстлунд; «Фабельманы» — Стивен Спилберг, Тони Кушнер.
Лучший адаптированный сценарий: «Говорят женщины» — Сара Полли; «Достать ножи: Стеклянная луковица» — Райан Джонсон; «Жить» — Кадзуо Исигуро; «На Западном фронте без перемен» — Эдвард Бергер, Лесли Патерсон, Иэн Стокелл; «Топ Ган: Мэверик» — Эрен Крюгер, Эрик Уоррен Сингер, Кристофер МакКуорри, Питер Крэйг, Джастин Маркс.
Лучший международный фильм: «Аргентина, 1985» — Аргентина; «Близко» — Бельгия;
«Иа» — Польша; «На Западном фронте без перемен» — Германия; «Тихоня» — Ирландия.
Лучший анимационный фильм: «Кот в сапогах: Последнее желание»; «Марсель, ракушка в ботинках»; «Морской монстр»; «Пиноккио Гильермо дель Торо»; «Я краснею».
Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс — «Империя света»; Мэнди Уокер — «Элвис»; Джеймс Френд — «На Западном фронте без перемен»; Дариус Хонджи — «Бардо»; Флориан Хоффмайстер — «ТАР».
Лучший оригинальный саундтрек: Фолькер Бертельманн — «На Западном фронте без перемен»; Картер Бёруэлл — «Банши Инишерина»; Джастин Гурвиц — «Вавилон»; Джон Уильямс — «Фабельманы»; Son Lux — «Все везде и сразу».
Лучший монтаж: «Банши Инишерина»; «Все везде и сразу»; «ТАР»; «Топ Ган: Мэверик»; «Элвис».
Лучшее художественное оформление: «Аватар: Путь воды»; «Вавилон»; «На Западном фронте без перемен»; «Фабельманы»; «Элвис».
Лучший дизайн костюмов: «Вавилон»; «Все везде и сразу»; «Миссис Харрис едет в Париж»; «Черная Пантера: Ваканда навеки»; «Элвис».
Лучшие визуальные эффекты: «Аватар: Путь воды»; «Бэтмен»; «На Западном фронте без перемен»; «Топ Ган: Мэверик»; «Черная Пантера: Ваканда навеки».
Лучший звук: «Аватар: Путь воды»; «Бэтмен»; «На Западном фронте без перемен»; «Топ Ган: Мэверик»; «Элвис».
Юбилейная, 95-я церемония вручения пройдет утром 13 марта (03.00—06.00 МСК). Имена номинантов на премию огласят 24 января.
В декабре киноакадемия США публиковала списки претендентов на номинацию премии «Оскар» в ряде категорий.
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