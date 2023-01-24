Владимир Путин заявил о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны указал на дефицит отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. По его словам, об этом свидетельствуют результаты проверок.

— Дело в том, что, во-первых, цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции, — заявил российский лидер.



Напомним, в этом месяце в редакцию «Реального времени» обратились татарстанцы с жалобами на то, что, несмотря на заверения российского Минздрава о стабильной ситуации с поставками лекарств, из аптек исчезли необходимые медикаменты. Проблемы не только у льготников — некоторые препараты стало невозможно купить и за деньги. О пропавших антибиотиках, обезболивающих, «успокаивающих» средствах и гормонах, причинах их дефицита и путях решения проблемы — в материале интернет-газеты.

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Татьяна Демина