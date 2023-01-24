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Владимир Путин заявил о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них

15:19, 24.01.2023 1
Владимир Путин заявил о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны указал на дефицит отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. По его словам, об этом свидетельствуют результаты проверок.

— Дело в том, что, во-первых, цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции, — заявил российский лидер.

Напомним, в этом месяце в редакцию «Реального времени» обратились татарстанцы с жалобами на то, что, несмотря на заверения российского Минздрава о стабильной ситуации с поставками лекарств, из аптек исчезли необходимые медикаменты. Проблемы не только у льготников — некоторые препараты стало невозможно купить и за деньги. О пропавших антибиотиках, обезболивающих, «успокаивающих» средствах и гормонах, причинах их дефицита и путях решения проблемы — в материале интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:38
    Он где до этого был- дефицит на рынке лекарств и очень тяжелый рост цен уже давно. Больным без лекарств вдвойне тяжело и порой опасно для жизни. Прежде всего надо помочь рядовым людям, устранить дефицит,а не только говорить "будет,будет".
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