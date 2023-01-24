Татарстанская таможня зафиксировала почти трехкратный рост нарушений по вывозу валюты

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За 2022 год Татарстанская таможня зарегистрировала 266 фактов незаконных перемещения наличных денег. Об этом рассказал ее начальник генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.



— Самое большое количество нарушений — 266 фактов — это незаконное перемещение наличных денежных средств. Рост почти в три раза, — сообщил он.

Начальник Татарстанской таможни объяснил, что рост числа нарушений связан с тем, что с марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты и денежных инструментов, которые в сумме превышают $10 тысяч.

— Самая большая на момент вывоза валюта зафиксирована на таможенном посту «Аэропорт Казань» — это $37 тысяч в части превышения. Наличную валюту пытаются вывести в багаже, ручной клади, в одежде. В основном наличность представлена различной валютой — долларами, евро, рублями, лирами и другими. Порой граждане удивляются, что в таможенном секторе все денежные единицы стран мира относятся к валюте. По их мнению, валюта — это только доллары и евро. Зачастую именно это недопонимание со стороны авиапассажиров и приводит к нарушению таможенных правил, — рассказал Марат Гараев.

Скриншот трансляции

По его словам, граждане порой пытаются подкупить сотрудников Татарстанской таможни. В прошлом году самая большая сумма предложенной взятки составила $10 тысяч — взяткодателя задержали с поличным, в отношении него возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал его на 2,9 млн рублей.

Марат Гараев сообщил, что в прошлом году плановое задание по перечислению таможенных и иных платежей Татарстанской таможней выполнено на 118%. В бюджет перечислено более 2 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина