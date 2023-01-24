Татарстанская таможня за год изъяла из оборота почти 20 тысяч товаров

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В 2022 году Татарстанская таможня усилила работу по выявлению на внутреннем рынке контрафактной, несанкционной и немаркированной продукции. Об этом сообщил ее начальник генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.



— Из торгового оборота изъято почти 20 тысяч единиц товаров с признаками контрафактной продукции, в том числе предметы одежды, обуви, детские игрушки, сигареты, парфюмерия. Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила почти 20 млн рублей, — рассказал он.

В ходе таможенных осмотров были выявлены немаркированные продовольственные товары с нарушением требований технического регламента. Объем составил почти 22 тонны общей стоимостью 2,3 млн рублей — это орехи, фрукты, овощи, сухофрукты.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Марат Гараев также сообщил, что в 2022 году плановое задание по перечислению таможенных и иных платежей Татарстанской таможней выполнено на 118%. В бюджет перечислено более 2 млрд рублей.



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Татьяна Демина