Татарстанская таможня перевыполнила задание по перечислению таможенных и иных платежей

Плановое задание по перечислению таможенных и иных платежей Татарстанской таможней выполнено на 118%, рассказал ее начальник генерал-майор таможенной службы Марат Гараев. В бюджет перечислено более 2 млрд рублей.

Основной объем перечислений составил утилизационный сбор — 1,22 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2021 году.

Напомним, Татарстанская таможня по итогам 2021 года перечислила в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 2,7 млрд рублей. За этот год провели 6 017 таможенных досмотров, из них 5 424 досмотра при перемещении товаров в международных почтовых отправлениях.

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Татьяна Демина