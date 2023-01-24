Муфтий Татарстана назвал «жалким бунтом» акцию публичного сожжения Корана в Швеции

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин высказался об акции публичного сожжения Корана в Швеции. По его словам, случившееся является «жалким бунтом против того, что ты не в состоянии понять и победить», и лишь в очередной раз доказывает неспособность ничего противопоставить исламу.

— Думаю, многие видели в интернете шокирующие кадры сожжения в Стокгольме мусхафа — книги с текстом Досточтимого Куръана. Причем этот уже не первый акт подобного рода со стороны данного деятеля. Конечно, цель у данного мероприятия одна — спровоцировать мусульман, вызвать ответную реакцию, волну насилия, — говорится в его публикации.

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что ДУМ осуждает такие акции. Он отметил, что данная провокация «не имеет никакого отношения к свободе слова и свободе совести».

— Первое, что обращает на себя внимание — страх. Этот человек настолько боится мусульман, что готов на подобную провокацию только под серьезной охраной полиции. На самом деле перед нами трус, который боится мусульман и Ислама. Чего он добился этим актом? Да, он вызвал гнев и возмущение всех мусульман, но навредил ли он этим Исламу и Куръану? Нет, он навредил этим только себе! С Куръаном ничего не случилось, с Исламом и мусульманами ничего не случилось. Досточтимый Куръан не горит, ведь, поистине, это Речь Всевышнего Аллаха, горит лишь бумага, — подчеркнул муфтий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тех, кто хочет «навредить исламу», он призвал выйти в публичное поле и привести свои доводы, чтобы доказать свою точку зрения:

— Сжигать священную книгу — это акт беспомощности и отчаяния от невозможности ничего противопоставить Исламу в области интеллектуальной и духовной. Это просто детский сад, поведение трудного подростка, жалкий бунт против того, что ты не в состоянии понять и победить. Так дети в бессильной злобе ломают и портят ценные вещи. Если ты говоришь, что ты атеист — приводи аргументы, и мусульмане приведут свои аргументы, и в диспуте выявится сила доводов каждой из сторон. Здесь же — только дешевый популизм, жажда «славы Герострата» и примитивного хайпа, — отметил Самигуллин.

Он также заявил, что ДУМ Татарстана призывает мусульман не поддаваться на провокации, а лучшим ответом на эти выходки станет усердное изучение религии, чтобы показать ее «красоту и величие».

Напомним, акция прошла 21 января у посольства Турции в Стокгольме. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию и назвал ее неуважением к мусульманам, а в ДУМ России призвали наказать ее участников.

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Максим Кокунин