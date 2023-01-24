В Казани за 10 лет отремонтировали и построили 17 млн квадратных метров дорог

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани за 10 лет построено и отремонтировано 16,9 млн квадратных метров дорог. Таким образом, общая площадь городских дорог увеличилась до 22,24 млн кв.м, а показатель их нормативного состояния составил 84%, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя Комитета внешнего благоустройства города Игоря Саляхутдинова.

В прошедшем году в столице Татарстана открыли магистраль на улице Меховщиков — часть Большого Казанского кольца, реконструировали улицу Осиновскую, построили первый участок дублера Горьковского шоссе и разворотную петлю на Оренбургском тракте.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали шесть наиболее изношенных участков дорог протяженностью 8,4 км.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году продолжится строительство Вознесенского тракта, ремонт моста по улице Назарбаева, улично-дорожной сети, а также реализация республиканской программы «Наш двор» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги», подчеркнул Саляхутдинов.

Он добавил, что ремонт дорог и устранение мест концентрации аварий позволяет уменьшать число ДТП. За 2022 год в Казани зарегистрировано на 9% меньше аварий и на 8,5% меньше пострадавших, чем годом ранее, притом что количество автотранспорта ежегодно растет.

Напомним, в Казанской агломерации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 22 участка дорог общей протяженностью 37 км. Государственные контракты заключены в полном объеме.

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Айрат Назипов