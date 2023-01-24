Кремль опроверг слухи о возможном ограничении выезда граждан из России
Российские власти на сегодняшний день не обсуждают возможность ограничить выезд граждан из страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
— В Кремле не обсуждается, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов, связанный с предложением изменить порядок пересечения российской границы России для автомобилей.
Напомним, предложение изменить порядок пересечения границы России для машин прозвучало в Госдуме. Поправки подготовил глава комитета нижней палаты парламента по транспорту Евгений Москвичев.
Согласно проекту, изменения должны вступить в силу с 1 марта 2023 года. В Госдуме уточнили, что речь идет только о грузовиках.
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