Кремль опроверг слухи о возможном ограничении выезда граждан из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские власти на сегодняшний день не обсуждают возможность ограничить выезд граждан из страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

— В Кремле не обсуждается, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов, связанный с предложением изменить порядок пересечения российской границы России для автомобилей.

Фото: kremlin.ru

Напомним, предложение изменить порядок пересечения границы России для машин прозвучало в Госдуме. Поправки подготовил глава комитета нижней палаты парламента по транспорту Евгений Москвичев.

Согласно проекту, изменения должны вступить в силу с 1 марта 2023 года. В Госдуме уточнили, что речь идет только о грузовиках.



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Татьяна Демина