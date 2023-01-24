Ильшат Аминов: «Заниматься журналистикой — это значит делать то, что не всем нравится»

Председатель Союза журналистов Татарстана о главных проблемах медиаотрасли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главной проблемой в журналистике остаются низкие зарплаты. Среди других — стало меньше громких имен, хромает подготовка профессиональных кадров, а новую технику и технологии получить сложно. Об этом заявил генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». «Реальное время» приводит стенограмму его выступления.



«На самом деле, мы и профсоюз, и собес, и ритуальные услуги выполняем»

На самом деле, когда Асгат Ахметович (Сафаров, руководитель аппарата президента Татарстана, — прим. ред.) зходил в зал, тут молоденькая девушка подбежала к нему с микрофоном и говорит: «Асгат Ахметович, а как вы считаете, вы же видите, печатные издания и телевидение теряют популярность, везде только интернет. Как вы к этому относитесь?» Ну она молодая еще, не понимает, что все уже изменилось. Давно уже все стало другим, и мы давно стали другими. Я ей еще хотел сказать: «Мы еще встретимся в интернете, подождите». Это не угроза, это просто предложение.

«Давно уже все стало другим, и мы давно стали другими»

Я хотел сказать, что Союз журналистов Республики Татарстан, безусловно, это сейчас многоплановая очень важная, очень нужная организация. Теперь я это понимаю. Ну на самом деле, мы и профсоюз, и собес, и ритуальные услуги выполняем. Но я очень рад, что у нас в этом году появилось реальное содержание, то есть тот конкурс, о котором говорил Айдар Саитгараевич (Айдар Салимгараев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», — прим. ред.), мы почти 5 миллионов распределили по редакциям, не только государственным, но и по частным. Это был хороший проект. Я, конечно, Асгат Ахметович, хотел, чтобы такие проекты продолжались. У нас в этом зале мы должны собираться, у нас должна быть ярмарка предложений, ярмарка идей, и мы должны эти гранты лучшим талантливым, молодым своим коллегам вручать для того, чтобы они могли реализовать самые смелые свои идеи.

Проблема первая — низкие зарплаты

Безусловно, я хотел бы обозначить, вот у меня написано четыре проблемы, которые у нас сегодня существуют перед отраслью и о которых я обязан сказать. Безусловно, самой главной проблемой все равно остается проблема заработной платы. Айдар Саитгараевич, извините, если я это не скажу, вы это не скажите, я это должен сказать. Потому что средняя зарплата по отрасли сегодня, я вот поспрашивал коллег, — это где-то в среднем 30 тысяч рублей. Я считаю, что она не совсем справедлива. Когда начинал журналистом в Госкомитете по теле- и радиовещанию, я получал зарплату в 130 рублей и зарабатывал гонорар 100 рублей. Я получал 230 рублей, тогда это была очень хорошая зарплата, поверьте мне, это 230 тысяч рублей сегодня. Когда я выходил в отпуск, мне дали почти 500 рублей, я всю семью повез в Сочи, чувствовал себя как король. Так или иначе я хочу, чтобы это чувство ко мне вернулось как можно быстрее (в зале захлопали)!

Но это не значит, что я просто пришел сюда [сказать]: «Асгат Ахметович, дайте денег». Конечно, мы должны работать эффективнее, мы должны показывать свою деятельность, мы должны делать ее более понятной и для власти, и для населения, и для всех тех людей, которые принимают решения. Надеюсь, что вы с этим согласитесь.

Проблема вторая — меньше известных имен

Еще одна тенденция, которая меня, безусловно, тревожит как председателя Союза журналистов — это то, что у нас становится меньше имен почему-то. Вот когда я начинал работать, опять же, я пришел в редакцию «Зеленодольской правды» на практику, там социальные темы вела Венера Якупова, а тему промышленности вел Сергей Федотов — такие маститые журналисты, которые нас, в общем-то, учили профессиональному мастерству. И у них было чему поучиться, поверьте мне. Это из редакции «Зеленодольской правды», я подчеркиваю. Просто сегодня вот этот недостаток имен, конечно, вспомним имена Федотов, Николаев, Шевчук, Риман Гилемханов, Габдельхат Ризванов, Айрат Арсланов, Елена Чернобровкина, Анвар Маликов — они здесь, в зале эти имена.

«Еще одна тенденция, которая меня, безусловно, тревожит как председателя Союза журналистов — это то, что у нас становится меньше имен почему-то»

Мы должны делать так, чтобы появлялись условия — конечно, это и финансовые, и творческие, и технологические возможности — чтоб такие имена появлялись, потому что в этом бушующем информационном мире сегодня люди ориентируются только вот на такие островки, которым они доверяют. Этих островков должно быть больше, и мы должны их создавать.

Проблема третья — кадры

Ну, конечно, шеф уже сказал, обсудим проблему подготовки кадров. Тенденция такая, что идет конвергенция, мы сегодня уже очень серьезно ужесточаем квалификационные требования для журналистов. Я для себя выписывал, то есть они кроме работы на основное издание должны производить новостные материалы для онлайн-ресурсов, сайт, соцсети, загружать аудио и видео в интернет, снимать видеорепортажи, монтировать, если потребуется, в телефоне, размещать на всех платформах, делать фотографии, обрабатывать их, загружать в интернет, оперативно работать на компьютере, изготавливать информационно-визуальные отрывки, ориентироваться в сети интернет, делать новостные сообщения, предваряя основной материал, использовать всевозможные компьютерные программы обработки изображения, передавать информацию сразу в номер и на сайт, вести всевозможные блоги, отбирать качественные данные и факты, быть доступным в любое время суток (в зале начали хлопать). Сегодня это задача каждого журналиста. Все, стираются грани радио, телевидения, газет, журналов — все занимаются видео, все занимаются распространением и так далее.

«Тенденция такая, что идет конвергенция, мы сегодня уже очень серьезно ужесточаем квалификационные требования для журналистов»

Конечно, Айдар Салимгараевич, у меня к вам предложение — мы, конечно, должны собраться, выработать вот некие новые квалификационные требования. Выработать их, зафиксировать на бумаге, передать нашим коллегам в университет, чтобы нам готовили тех специалистов, которые нам сегодня нужны. Это высокотехнологичные люди, они должны быть способны делать очень большой объем работы.

Проблема четвертая — техническое оснащение

И наконец, последнее. Нам, конечно, нужны новые технологии сбора, обработки и передачи данных. Мы в этом отстаем, я про себя тоже говорю. Я мечтаю о виртуальных студиях, мощностях для производства оперативных мультфильмов и сериалов. Я рад, что мощный проект «Татмедиа» реализуется, который превратит нашу республику в новое непрерывно информационное пространство. И я, конечно, очень хочу, чтобы у наших журналистов были хорошие условия для работы. Вот примеры привели — это и Сабы, мы там были, мы еще будем там в Буинске. Я очень хотел бы, чтобы и в Заинске, в моем любимом районе, где ребята работают буквально в магазине товаров, в двух комнатах, я хотел, чтобы вот такие редакции закончились, потому что новое время требует новых компетенций. Естественно, люди, которые делают красивые дела, должны работать в красивых условиях.

В завершение я хотел бы сказать коллегам, что журналист, который делает материал, который только нравится, переходит в состояние бизнеса. Не хотелось бы заниматься шоу-бизнесом. Канкан — это, конечно, здорово, но это другая профессия. Поэтому призываю всех заниматься журналистикой — это значит делать то, что не всем нравится. Спасибо!