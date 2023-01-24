Число подписчиков в соцсетях ведущих СМИ Татарстана возросло до 7,5 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Общее количество подписчиков в социальных сетях ведущих СМИ Татарстана возросло до 7,5 млн подписчиков, что на четверть больше показателя прошлого года, сообщил на итоговой коллегии руководитель Агентства по печати и массовым коммуникациям республики Айдар Салимгараев.

— Понятно, здесь много пересечений, поэтому цифры больше, чем количество жителей, но и они будут только расти, — отметил он.

В 2022 году рост посещаемости сайтов составил более 10%. Средний новостной охват в день всеми редакциями составляет порядка 340 тысяч уникальных пользователей из Татарстана. В среднем редакции ежедневно выпускают порядка 3 тысяч уникальных сообщений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно данным Татарстанстата, объем выпущенных газет за год увеличен на 69%, а объем изданных книг вырос на 23%. Драйверами роста книгоиздания в ближайшие годы станут учебная и научно-популярная литература (особенно развивающие пособия), а еще детская литература, динамика выпуска которой за последние пять лет уверенно растет.

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