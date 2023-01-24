В Татарстане не смогли выполнить план по улучшению жилищных условий семей

В Татарстане за 2022 года жилищные условия улучшили 105 тысяч семей, тогда как в республике рассчитывали на 113 тысяч. Такие сведения на итоговой коллегии Минстроя РТ привел руководитель ведомства Марат Айзатуллин.

Он отметил, что план по улучшению жилищных условий татарстанцев выполнен только на 92,2%. По словам спикера, одной из причин невыполнения плана стало снижение покупательской способности населения.

— Подобная ситуация прослеживается и в других регионах страны, — подчеркнул министр.

Марат Айзатуллин добавил, что комиссия Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» отправила вице-премьеру России Марату Хуснуллину предложение о корректировке методики расчета показателей и пересмотру плановых значений указанного показателя с учетом состояния рынка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» уже писало, что по состоянию на 1 сентября 2022 года около 2,4 млн семей в России смогли улучшить свои жилищные условия. К началу осени градостроительный потенциал в России на 1 сентября составлял 248,9 млн кв. метров.

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Айрат Назипов